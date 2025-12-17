17日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7547枚だった。うちプットの出来高が4204枚と、コールの3343枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の447枚（23円安65円）。コールの出来高トップは5万3000円の375枚（1円安126円）だった。 コールプット 出来高前日