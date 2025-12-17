17日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は978枚だった。うちプットの出来高が803枚と、コールの175枚を上回った。プットの出来高トップは4万6750円の179枚（880円）。コールの出来高トップは5万5500円の22枚（171円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格