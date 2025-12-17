17日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は88枚だった。コールの合計出来高は27枚。コールの出来高トップは5万円の11枚（1990円）だった。プットのの合計出来高は61枚。プットの出来高トップは4万2000円の15枚（35円安505円）だった。 コールプット 出来高前日比