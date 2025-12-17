¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥êー¥°¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï16Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï32¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆ±Ë¦¤È¤Î¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£ºÆ¶¦Æ®¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ 27ºÐ¤ÎÉÚ°Â¤Ï¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤·