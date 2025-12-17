米海洋大気局（NOAA）が12月16日に発表した北極圏の年次気候報告書によると、2024年10月から25年9月までの統計期間における北極圏の平均地表気温は、記録が開始された1900年以降で最高でした。 報告書によると、過去10年は北極圏の気温が記録上最も高い10年でした。2006年以降、北極圏の年間平均気温は世界平均の2倍超のスピードで上昇しました。（提供/CRI）