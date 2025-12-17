天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、皇室の伝統文化「鴨猟」を通じて、16か国の外交団をもてなされました。愛子さま単独で鴨場での接待に臨まれるのは、今回が初めてです。【写真を見る】鴨が飛ばないハプニングも…愛子さま初の単独“鴨場接待”皇室伝統の「鴨猟」で外交団をおもてなしきょう午前、埼玉県越谷市にある宮内庁の「埼玉鴨場」に到着された愛子さま。駐日大使らと英語であいさつを交わし、笑顔で握手をされました。