1パック308円過去最高値に農林水産省が発表した、たまごの全国小売り平均価格は、12月8日〜10日時点で10個入り1パックが308円となりました。2003年の調査開始以降、過去最高値となり、エッグショックがあった2023年7月の306円を上回っています。【写真を見る】“エッグショック”が常態化！？たまご1パック308円価格はいつ落ち着く【ひるおび】コメンテーター杉浦太陽：家族が1人2個食べたら14個要るので1パック超えちゃいま