来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。網本佳悟主将「５位以内、達成できる」前回は総合９位で２０年連続シード権を死守。今季は１８年ぶりに全日本大学駅伝出場を逃し、出雲駅伝は９位と低空飛行が続くが、