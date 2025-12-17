三笠宮妃百合子さまの墓所に向かわれる天皇、皇后両陛下＝17日午後、東京都文京区の豊島岡墓地（代表撮影）天皇、皇后両陛下は17日、東京都文京区の豊島岡墓地を訪れ、昨年11月に亡くなった三笠宮妃百合子さまの墓所に拝礼された。1年の命日に営まれた「墓所一周年祭の儀」は慣例で参列せず、使者を送っていた。両陛下は、百合子さまの孫で三笠宮家の彬子さまに出迎えられ、墓前で深く一礼し、玉串をささげた。百合子さまは