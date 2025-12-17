お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹（58）が16日放送のMCを務めるテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（火曜深夜2・35）に出演。“紙ゲスト”に失礼な発言をしていたことが明らかになる場面があった。ゲストは出演せず、アンケートの回答をもとにさまぁ〜ずが2人でトークをする番組。“紙ゲスト”は女優の木村多江で、番組では木村に「さまぁ〜ず2人のイメージをそれぞれ教えていただけませんか？想像でも構いません」と質問した