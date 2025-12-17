千葉ロッテマリーンズは17日、一般財団法人スポーツエコシステム推進協議会（本部:東京都渋谷区、代表理事:稲垣弘則）とパートナーシップを締結しましたと発表した。高坂俊介球団社長は球団広報を通じ、「千葉ロッテマリーンズは、地域コミュニティと選手が一体となって社会課題の解決に取り組む『MARINESLINKS』を軸に、地域共創の取り組みを積み重ねてまいりました。現在、千葉市と協力して進めている新スタジアム構想では