成田空港周辺の開発用地に出資すれば利益を得られるとする不動産投資商品「みんなで大家さんシリーズ成田」を巡り、事業者が投資対象とした土地について、ホテルや国際展示場などが完成すれば大きな利益を生むとして、実勢価格の数十倍〜百数十倍に評価して出資を募っていたことが読売新聞社の調べでわかった。地元の不動産会社社長は「現状は投資に見合う利益を生み出すにはほど遠い状況。評価額に驚きを覚える」と話している