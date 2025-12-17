歌手平松愛理（61）が、人生初の弾き語りツアー「Christmas Live Tour 2025〜初！弾き語りの旅〜」を12日に東京、13日に福岡で行った。18日は大阪・心斎橋パルコのSPACE14、20日は札幌・北海道庁旧本庁舎れんがホールBで、ともに午後6時30分に開演する。今ツアーでは、自身の公式YouTubeで「ご当地ソングを募集」。東京では荒井由実「ひこうき雲」、福岡では松田聖子「瑠璃色の地球」を披露し、大阪は上田正樹「悲しい色やね」が決