来年早々、下手したら年内にもパソコンの価格が急騰する……。そんな見通しが急速に拡がっている。実際に、国産BTOパソコンで知られるマウスコンピューターは、「受注増加に伴う一部製品の販売停止・出荷遅延と価格改定につきまして」(12月16日付)と告知する中で、2026年1月以降の製品価格改定に触れている。マウスコンピューターの出荷制限に関する告知。来年早々の価格改定にも言及している○令和の「産業のコメ」不足パソコンの