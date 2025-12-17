ロッテ・郄部瑛斗はこの秋、自身の限界に挑んだ。郄部はZOZOマリンスタジアムでの秋季練習中、「まず体の部分ですね。体を強くしなきゃいけないので、どれくらいの能力があるのか把握して、まずは自分の限界を知って、疲れた中で自分の体が動くのかとか、自分の動き、疲れた時にこういう動きになるなとかも考えながら。きついなりに考えてやりたいと思います」と、厳しい練習の中で自分の限界点を知ろうと練習に励