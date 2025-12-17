「ぼくはあの瞬間だけ歌舞伎役者になれた」第50回報知映画賞の表彰式が12月15日に都内で開催され、邦画実写歴代1位の記録的ヒットとなっている李相日監督（51）、吉沢亮（31）主演の『国宝』が作品賞・邦画、監督賞、主演男優賞、さらに新設のBS10プレミアム賞を受賞した。映画賞シーズン到来で、『国宝』が今後も数多くの映画賞を席巻しそうだが、吉沢の徹底した役作りが改めて注目されている。任侠一家に生まれながら、歌舞伎の