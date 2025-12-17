第三者委員会でパワハラに該当するという調査結果 三豊市の市議会議員が市の職員に対してパワハラ行為をしたとして、議会がこの議員に対する辞職勧告決議案を可決しました。 2025年9月に開かれた三豊市の定例市議会で、横山強議員が職員の前で答弁書を破るなどパワハラが疑われる行為を行ったとされるものです。 その後の第三者委員会でパワハラに該当するという調査結果が出ていました。 17日の12月定例市議会