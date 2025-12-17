昭和水門岡山県倉敷市玉島阿賀崎8月 岡山県が管理する倉敷市の水門が破損し、海水が川に流れ込んだ問題です。県は、海水の流入によって周辺の農作物に被害が出たと結論付け、農家に賠償する方針を決めました。 倉敷市玉島阿賀崎にある昭和水門は倉敷市、浅口市、里庄町を流域とする里見川の河口に1975年に設置されました。 2025年7月、周辺の農家で農作物が枯れているのが見つかり岡山県が調査したところ水門が破