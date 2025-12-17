岡山大学 岡山大学学術研究院先鋭研究領域（資源植物科学研究所）の杉本学准教授らは、12月16日、植物発酵エキスが人工胃液や人工腸液の中でマイクロプラスチックと結合することが分かったと発表しました。海水中のマイクロプラスチックは魚介類に取り込まれ、それを人が食べることで体内に入りますが、体内への吸収リスクを減らし、健康被害を軽減できることが期待されます。研究成果は8月に食品科学研究雑誌「Current Nutr