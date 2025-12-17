この先、週末にかけて気温が上昇。19日(金)、20日(土)は寒さが緩み、九州で20℃近くまで上がる所も。21日(日)は全国的に雨が降り、局地的に強まる。21日(日)のタイミングで風向きが南寄りから北寄りに変わり、週明けは再び本格的な寒さ。年末に向けて、寒暖差が大きい見込み。21日(日)は全国的に雨24日(水)のクリスマス・イブは雨か今日17日(水)は、日本海を低気圧が南下中で、四国から東北にかけて広い範囲で雨が降っています。