前阪神のジョン・デュプランティエ投手が１６日（日本時間１７日）、ハワイＶ旅行に合流した。初日夜に米ハワイ州オアフ島のハレクラニで行われた祝賀会に参加。球団関係者や報道陣へあいさつ行脚。丁寧に頭を下げ、今年１年の感謝を伝えた。今季は１５試合に登板し、６勝３敗、防御率１・３９をマーク。前半戦はローテの軸として大車輪の働きで、２年ぶりのリーグＶに貢献した。すでに阪神を自由契約となり、ＤｅＮＡと合意