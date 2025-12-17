ウォルト・ディズニー・ジャパンが、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」の最終話配信を記念し、YouTubeでの期間限定無料配信を開始！物語の始まりとなる第1話と第2話を無料で楽しめるほか、豪華キャストのサイン入りポスターが当たるキャンペーンも実施される特別な企画です。 ディズニープラス『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーシ