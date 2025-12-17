日韓合同制作のグローバルガールズグループオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』最終話が、18日午後10時からU-NEXTで独占配信され、デビューメンバーが決定する。それに先立って、きょう17日午後8時から公式YouTubeで特別番組『HIP POP Princess Another Cypher #5』が公開される。【番組カット】厳しい評価も…MCで審査員のソヨン『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』は、i-dleのソヨン、Gaeko、RI