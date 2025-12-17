お笑い芸人のカンニング竹山が、きょう17日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（毎週水曜後11：10※関西ローカル）に出演。NHKの番組でディレクターにマジギレした理由を明かす。【番組カット】赤いチェック衣装を着こなしたAKB48・千葉恵里かまいたち（山内健司、濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。今回は、カンニング竹山のほか、