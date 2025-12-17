現役ドラフトで広島からヤクルトに移籍した大道温貴投手が17日、神宮球場で記者会見し「打者に向かっていく気持ちは変えずにやっていく。チームの力になる場所（ポジション）であれば、どこでもやりたい」と意気込んだ。背番号は46。今季は1試合の登板に終わったが、2023年には48試合の登板で防御率2.72をマーク。会見に同席した青木ゼネラルマネジャー特別補佐は「伸びる直球が印象的。自分も（現役時代に）対戦しているし、