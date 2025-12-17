カンボジアとの軍事衝突が続くタイ軍は15日、カンボジア北部のシェムリアップ州を空爆しました。州内には世界遺産「アンコールワット」があり、カンボジア政府が反発しています。タイとカンボジアの間では軍事衝突が続いていてこれまでにタイで民間人16人を含む35人が死亡し、カンボジアで民間人17人が死亡しています。こうした中、カンボジア政府によりますとタイ軍は15日、国境から数十キロ離れたカンボジア北部のシェムリアップ