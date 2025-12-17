記者会見で前橋市長選への立候補を正式表明する小川晶前市長＝17日午後、前橋市内のホテル前橋市の小川晶前市長（42）は17日、市職員とのラブホテル面会問題を受けた自身の辞職に伴う市長選（来年1月5日告示、12日投開票）に、無所属で出直し立候補すると正式表明した。市内のホテルで記者会見し「私の人生をかけ、再びチャレンジすると決意した」と述べた。市議会の自民党系2会派が支援する弁護士丸山彬氏（39）らと対決する構