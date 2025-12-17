俳優の竹内涼真（32）が17日に都内で行われた、俳優の町田啓太とのダブル主演映画Netflix映画「10DANCE」（18日配信開始、監督大友啓史）配信記念イベントに出席。撮影を振り返り、社交ダンスに初挑戦した思いを明かした。同名漫画が原作の本作は、甘く刺激的な男性同士の愛とダンスの物語。竹内は、世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也を演じ、鈴木を“10DANCE”の世界に誘