レギュラーガソリンの平均小売価格が、およそ4年3か月ぶりに150円台となりました。経済産業省が17日に発表した今週15日（月）時点のレギュラーガソリンの全国の平均価格は、1リットルあたり先週に比べて4円安い、159円70銭でした。これは2021年9月以来、およそ4年3か月ぶりの150円台となります。政府が今月11日に年末に廃止するガソリン暫定税率と同じ額、およそ25円に補助金を拡大し、その効果が表れたためで、6週連続の値下がり