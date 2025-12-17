全国で相次ぐ林野火災の発生を受け、気象庁は2026年1月から、記録的な少雨時に臨時の会見を行うなど、火災予防に取り組みます。気象庁などによりますと、2025年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、有識者などによる検討会が行われ、8月に報告書が取りまとめられました。報告書を受けて、気象庁は林野火災を防ぐ新たな取り組みとして、30年に一度の記録的な少雨の地域が複数出れば、消防庁・林野庁と合同で臨時