JR東日本によりますと、奥羽線は倒木の影響で一部区間で運転を見合わせています。運転を見合わせているのは、JR奥羽線の鯉川駅と鹿渡駅の間の上下線です。運転再開は午後6時ごろの見込みです。係員が現地に向かっているということです。