川崎フロンターレは17日、アビスパ福岡からMF紺野和也（28）を完全移籍にて獲得したことを発表した。法政大を経て、2020年にFC東京でプロキャリアをスタートさせた紺野。その後2023年に福岡へ移籍し、3シーズンに渡って福岡のエースとしてプレイ。2023年にはルヴァンカップ優勝に貢献し、クラブ初のタイトルをもたらした1人だ。そんななか、J1屈指のレフティは川崎への加入が決定。川崎の指揮官は元福岡の監督である長谷部茂利監督