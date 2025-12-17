メゾン マルジェラは、ブランド初となる住宅プロジェクト「メゾン マルジェラ レジデンス」を発表しました。建築とデザインは、創設以来メゾンのアイデンティティの中核を成してきた要素であり、本プロジェクトはその遺産を居住空間へと拡張する試みです。Courtesy of Maison Margiela脱構築、トロンプルイユ、トランスフォーメーションといったメゾン独自のコードは、ラグジュアリーな住まいの中に静かに織り込まれ、ファッション