今年に入り、石川県内で確認されたクマの目撃情報は、12月上旬までに383件で、過去3番目に多い件数となっています。石川県によりますと、今年は石川県内でクマによる人への被害はないものの、12月10日までに目撃されたクマは383件に上っているということです。これは人身事故が10件発生した2020年の869件、去年の420件に次いで過去3番目に多い数です。穴水町で2件、能登町で1件、輪島市で1件と奥能登で目撃されたケースもあり、石