AI開発企業は世界各地で大規模なAIデータセンター建設計画を進めています。しかし、データセンターの建設予定地では反発の声も上がっており、2025年12月16日にはミシガン州議会議事堂に100人以上の人々が集まって反対集会を実施しました。集会には複数の州議会議員も参加しています。More than 100 rally against data centers at Michigan Capitolhttps://www.lansingstatejournal.com/story/news/local/2025/12/16/lansing-state