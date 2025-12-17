5児の父でタレントのつるの剛士（50）が16日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりに家族“ほぼ全員”がそろった、にぎやかな食卓の様子を公開した。【写真】「疲れが吹っ飛ぶ瞬間ですよね」つるの剛士が公開した自宅の“光景”つるのは「帰宅したら夕飯のテーブルに家族が全員（※長女以外）揃ってた！昨今これはかなり奇跡すぎる思わず（カメラの絵文字）」とコメントし、海外留学中の長女以外の家族全員が自宅にいる“