有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場）に登録しているスティンガーグラス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）について、所有するエムズレーシングが公式ＳＮＳ「Ｘ」で、有馬記念の出馬投票を見送ることを発表した。エムズレーシングはＸのなかで「スティンガーグラスの有馬記念出走に関しまして、出走枠に入ることになったとしても、現時点での管理体制での出走は難しいと判断し、出馬投票を見送ることといたしま