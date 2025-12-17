第98回米アカデミー賞のノミネート作品の候補が16日（日本時間17日）発表され、映画「国宝」が国際長編映画賞とメーキャップ＆ヘアスタイリング賞の2部門で選出された。ノミネート作品は2026年1月22日に発表される。