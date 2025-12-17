佐賀県警に逮捕され不起訴となった30代男性と当時の弁護人が、違法な取り調べを受けたとして県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は17日、一審判決を変更し計44万円の支払いを命じた。黙秘権と秘密交通権の侵害を認めた。