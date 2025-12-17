上地克明市長（資料写真）６月の横須賀市長選で３選した上地克明市長は１７日、市資産公開条例に基づく就任時点（７月１０日）の資産等報告書について、土地や建物、預貯金など該当する資産を持っていないため、作成しないと発表した。条例を所管する秘書課によると、条例では該当資産を持っている場合は作成しなければならないと定めている。