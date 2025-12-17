SBI証券は、資産管理および投資サポートを目的とした新たなスマートフォンアプリ「SBI証券Plus」を、2026年春を目途に提供開始すると発表した。「SBI証券Plus」は、保有資産の状況や内訳をひと目で確認できる資産管理機能に加え、資産推移や配当の把握、投資情報の閲覧などをアプリ内で完結できる点が特徴とされる。日々の“気づき”を通じて、資産をより身近に感じられる投資体験の提供を目指すとしている。○資産管理と投資情報