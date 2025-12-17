ガールズグループBABYMONSTERが2ndミニアルバム『WE GO UP』の収録曲『SUPA DUPA LUV』のメンバービジュアルを公開した。【写真】パリタ、甘くてクールなピンクヘア12月17日、所属事務所YGエンターテインメントは、公式ブログに「［WE GO UP］‘SUPA DUPA LUV’ VISUAL PHOTO」を公開した。アヒョン、ローラ、ルカ、アサに続き、パリタ、チキータの魅力的な姿を盛り込んだ。タイトル曲『WE GO UP』、収録曲『PSYCHO』を通じて見せ