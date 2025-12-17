お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（53歳）が、12月16日に放送されたバラエティ番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2」（ABEMA）に出演。一連のスキャンダルによって開花したという、“特殊能力”について語った。番組は今回、日常の中で職業や経験から身についた“特殊能力”の話題になり、アンジャッシュ・渡部建が、ある“特殊能力”の思わぬ発現を告白する。渡部は「“きのこ採り名人”とのロケで、擬態してい