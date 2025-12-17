やまやコミュニケーションズは12月24日、おむすび専門店「おむすびやまや マイング店」を、福岡県･博多駅構内の「エキナカキッチン」にオープンする。辛子明太子の製造販売や「博多もつ鍋やまや」を手がける同社初の業態となる。米を店内で炊き上げ、有明産の海苔を使用。やまやの辛子明太子や鮭、梅といった定番の具材に加え、九州ならではの名物具材などを使ったおむすびを提供するという。専用カップに辛子明太子などを詰められ