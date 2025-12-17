手を使わずにスッと履ける快適さで、今注目を集めるハンズフリーシューズブランド「Kizik」。アメリカ発ならではの革新的な技術と、洗練されたデザインを体感できる期間限定ポップアップストアが、大丸神戸店にオープンします。日常に寄り添うスニーカーから、冬に活躍するブーツまで、履き心地とおしゃれを両立したラインナップが集結。忙しい毎日にうれしい一足と出会えるチャンスですϖ