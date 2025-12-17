在日米軍は17日、憲兵隊が11月、沖縄県沖縄市で単独パトロール中に米国籍の民間人を拘束したことに関し「拘束が誤りであったことは明白だ」と明らかにした。調査が終わるまで、県内での単独巡回を一時停止したとしている。