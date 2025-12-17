中国が独自開発した次世代の再利用型有人宇宙船「夢舟」は、2026年に初の飛行ミッションを実施する計画であることが16日、中国有人宇宙事業弁公室への取材で分かった。科技日報が伝えた。「夢舟」は、有人宇宙船「神舟」をベースに全面的な高度化を図って開発されたもので、モジュール化設計を採用し、帰還モジュールとサービスモジュールで構成される。今後は低軌道の宇宙ステーション運用および有人月探査ミッションに使用される