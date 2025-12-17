ジャイアントパンダの共同研究と繁殖をめぐる中日間の協定が期間満了を迎えるため、日本に貸与中の最後のパンダ「暁暁（シャオシャオ）」（雄）と「蕾蕾（レイレイ）」（雌）は2026年の初め頃に帰国する予定です。大勢のパンダファンは12月16日、上野動物園を訪れ、別れを告げ、祝福の言葉を送りました。上野動物園のスケジュールにより、同日からパンダの展示エリアを対象に人数を制限するほか、来場者1人の観覧時間が1分程度とな