Image: Amazon/ Mattel Game 人気の定番ボードゲーム、ブロックス。4色のカラフルなブロックを盤に並べていく陣取り合戦のようなシンプルなゲームです。2人から4人でプレイでき、7歳から遊べます。が、（勝敗を問わないなら）年中・年長さんくらいからプレイできる子もいるかも。ブロックは小さいものもあるので、乳幼児は注意！ 大人も楽しいし、何回遊んでも楽しい。冬休み目前、お家にゲ