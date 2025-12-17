ソフトバンクの庄子雄大内野手（23）が17日、来季の目標にスタメン20試合を掲げた。神奈川大からドラフト2位で入団したルーキーイヤーの今季は26試合に出場し打率2割3分5厘、2打点、1盗塁。ただスタメンは3試合にとどまった。「途中から出ることも大事な役割」と認めた上で「今年は1軍だとベンチで試合を見る時間が長かった。やはり試合に出て活躍したい気持ちをずっと強く思っている」と掲げた数字に込めた思いを語った。小